Mirror Breaker | MBR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mirror Breaker Hızlı Proje Tanıtımı
Zincir üstü limit emir defteri ve MEV'den entegre bir işlem ücreti paylaşım mekanizması içeren, tüm büyük EVM zincirlerinde faaliyet gösteren Çapraz Zincir servet artırıcı DEX Toplayıcısıdır.Mirror Breaker geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MBR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMBR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMBR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000