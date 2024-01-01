Mirror Breaker geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Zincir üstü limit emir defteri ve MEV'den entegre bir işlem ücreti paylaşım mekanizması içeren, tüm büyük EVM zincirlerinde faaliyet gösteren Çapraz Zincir servet artırıcı DEX Toplayıcısıdır.