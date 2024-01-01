MemeBoxToken | MBOXX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MemeBoxToken Hızlı Proje Tanıtımı
MemeBoxToken (MBOX), memelerin eğlenceli ve viral doğasını blok zincirinin sarsılmaz teknolojisiyle harmanlayan benzersiz bir kripto para projesidir. Meme seven topluluk için tasarlanan MBOX, hem kripto tutkunları hem de meme hayranları için eğlenceli, kapsayıcı ve ilgi çekici bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.MemeBoxToken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MBOXX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMBOXX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMBOXX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,100,000,000