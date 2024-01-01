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Matic Network, yalnızca ödeme işlemlerini değil, aynı zamanda genelleştirilmiş zincir dışı akıllı sözleşmeleri hızlı, basit ve güvenli zincir dışı işlemlere olanak sağlayan ikinci düzey bir ölçeklenebilirlik platformdur. Matic Network, plazma MVP (Minimum Çalışma Plazması), WalletConnect protokolü ve Ethereum olay hatırlatma motoru Dagger'in uygulanmasına bağlı olarak, Ethereum ekosistemine önemli bir katkıda bulunur. Matic tokenleri, özsermaye staking için kullanılır ve yan zincir ağının iş kanıtı mekanizmasına katılır.