Matic Network | MATIC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Matic Network Hızlı Proje Tanıtımı
Matic Network, yalnızca ödeme işlemlerini değil, aynı zamanda genelleştirilmiş zincir dışı akıllı sözleşmeleri hızlı, basit ve güvenli zincir dışı işlemlere olanak sağlayan ikinci düzey bir ölçeklenebilirlik platformdur. Matic Network, plazma MVP (Minimum Çalışma Plazması), WalletConnect protokolü ve Ethereum olay hatırlatma motoru Dagger'in uygulanmasına bağlı olarak, Ethereum ekosistemine önemli bir katkıda bulunur. Matic tokenleri, özsermaye staking için kullanılır ve yan zincir ağının iş kanıtı mekanizmasına katılır.Matic Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMATIC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMATIC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000