Mask Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mask Network, internet kullanıcılarını Web 2.0'dan Web 3.0'a bağlayan köprü olmak üzere konumlandırılmıştır. Mask Network'ün temel teknolojisi eşler arası şifreli bir mesajlaşma uygulamasıdır. Bu temel etrafında sürekli olarak yeni işlevler geliştirilmektedir.