Mask Network | MASK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mask Network Hızlı Proje Tanıtımı
Mask Network, internet kullanıcılarını Web 2.0'dan Web 3.0'a bağlayan köprü olmak üzere konumlandırılmıştır. Mask Network'ün temel teknolojisi eşler arası şifreli bir mesajlaşma uygulamasıdır. Bu temel etrafında sürekli olarak yeni işlevler geliştirilmektedir.Mask Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MASK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMASK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMASK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-02-24
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.85 USDT
Maksimum Arz100,000,000