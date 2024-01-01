MARO | MARO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MARO Hızlı Proje Tanıtımı
Блокчейн Maro - это децентрализованная, высокопроизводительная и безопасная блокчейн-платформа, созданная для поддержки разработки децентрализованных приложений (dApps). Платформа построена на многоцепочечной архитектуре, которая позволяет разработчикам создавать специализированные дополнительные цепи, которые могут работать независимо от основной цепи. Являясь открытой блокчейн-инфраструктурой, пользователи и разработчики могут напрямую подключаться к глобальной экономике и строить ее на основе Maro. Многоуровневый консенсус DPoS и многосетевой механизм Maro обеспечивают масштабируемость блокчейна с высокой пропускной способностью и устойчивую экономику токенов.MARO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMARO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMARO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000