MAP Protocol | MAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MAP Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
MAP Protocol, Web3 için çok yönlü zincir katmanıdır. Light-client ve ZK teknolojisi üzerine inşa edilmiş, sıfır ayrıcalıklı rollerle %100 Nakamoto Stili zincirler arası iletişim sunar. MAP Protocol, hem EVM hem de EVM olmayan genel zincirleri birbirine bağlayarak dApp geliştiricilerinin eksiksiz bir omnichain SDK paketiyle Web3'te başarılı olmalarını sağlar.MAP Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MAP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000