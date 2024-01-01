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MAP Protocol, Web3 için çok yönlü zincir katmanıdır. Light-client ve ZK teknolojisi üzerine inşa edilmiş, sıfır ayrıcalıklı rollerle %100 Nakamoto Stili zincirler arası iletişim sunar. MAP Protocol, hem EVM hem de EVM olmayan genel zincirleri birbirine bağlayarak dApp geliştiricilerinin eksiksiz bir omnichain SDK paketiyle Web3'te başarılı olmalarını sağlar.