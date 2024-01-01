Mancium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mancium, büyük bir oranda çok etkili ve başarılı bir şekilde büyüyen MANC ekosistemine aktif olarak katılmanızı sağlayan bir tokendir. Mancium, uygulama içi oyun satın alımlarında kullanılacak ve sahipleri için bir dizi başka avantaja sahip olacak. MANC'nin uygulamalarında birçok öğenin ve özelliğin satın alınmasına izin verecek tek token olacak. Mancium'larını belirli planlanmış dönemlerde elinde tutan kullanıcılara, stake faizleri, ikramiyeler ve daha da fazla avantaj sağlanacaktır. Mancium sahiplerine sağlanan bir diğer avantaj da MANC Academy'ye katılma fırsatıdır. Manciumlar, MANC Academy adaylarının yanı sıra metaverse ile ilgilenen kullanıcılar tarafından kullanılacaktır. MANC oyun uygulamalarının meta sürümleri yalnızca Mancium sahipleri ve Mancium ile ilgili NFT'lerin sahipleri için geçerli olacaktır.