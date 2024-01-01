Mancium | MANC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mancium Hızlı Proje Tanıtımı
Mancium, büyük bir oranda çok etkili ve başarılı bir şekilde büyüyen MANC ekosistemine aktif olarak katılmanızı sağlayan bir tokendir. Mancium, uygulama içi oyun satın alımlarında kullanılacak ve sahipleri için bir dizi başka avantaja sahip olacak. MANC'nin uygulamalarında birçok öğenin ve özelliğin satın alınmasına izin verecek tek token olacak. Mancium'larını belirli planlanmış dönemlerde elinde tutan kullanıcılara, stake faizleri, ikramiyeler ve daha da fazla avantaj sağlanacaktır. Mancium sahiplerine sağlanan bir diğer avantaj da MANC Academy'ye katılma fırsatıdır. Manciumlar, MANC Academy adaylarının yanı sıra metaverse ile ilgilenen kullanıcılar tarafından kullanılacaktır. MANC oyun uygulamalarının meta sürümleri yalnızca Mancium sahipleri ve Mancium ile ilgili NFT'lerin sahipleri için geçerli olacaktır.Mancium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMANC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMANC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000