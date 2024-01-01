Matrix AI Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Matrix filminden ilham alan Matrix AI Network, 2017'de kuruldu. O zamandan beri, MATRIX halka açık blok zincirini optimize etmek için yapay zekayı uygulayan 1.0 üzerinde ve merkeziyetsiz bir yapay zeka ekonomisi inşa etmek için 2.0 üzerinde çalışıyoruz. 2023'ten başlayarak, nörobilimi 1.0 ve 2.0'dan çıktılarla harmanladığımız Matrix 3.0'a geçiyoruz. Temel olarak, insan beyninin internete yüklendiği Matrix filmlerinin hayal ettiği senaryoyu gerçekleştirerek Avatar Zekası (AvI) için beyin sinyalini kullanıyoruz. Bu, Metaverse'te herkesin kendi dijital avatarına sahip olacağı anlamına gelir.