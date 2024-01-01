Matrix AI Network | Man Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Matrix AI Network Hızlı Proje Tanıtımı
Matrix filminden ilham alan Matrix AI Network, 2017'de kuruldu. O zamandan beri, MATRIX halka açık blok zincirini optimize etmek için yapay zekayı uygulayan 1.0 üzerinde ve merkeziyetsiz bir yapay zeka ekonomisi inşa etmek için 2.0 üzerinde çalışıyoruz.
2023'ten başlayarak, nörobilimi 1.0 ve 2.0'dan çıktılarla harmanladığımız Matrix 3.0'a geçiyoruz. Temel olarak, insan beyninin internete yüklendiği Matrix filmlerinin hayal ettiği senaryoyu gerçekleştirerek Avatar Zekası (AvI) için beyin sinyalini kullanıyoruz. Bu, Metaverse'te herkesin kendi dijital avatarına sahip olacağı anlamına gelir.Matrix AI Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMAN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMAN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000