MetaAi | MAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MetaAi Hızlı Proje Tanıtımı
İş dünyasının ve etkileşimin geleceğine hoş geldiniz - Meta Ai, tüm metaverse ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.MetaAi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000