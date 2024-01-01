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MetaMAFIA projesi, NFT'lerle ilgilenen kişilerin yeni değer yaratmak ve keşfetmek için bir araya geldiği bir platformdur. MetaMAFIA projesi, sanatçı ve ünlüler bazında çeşitli içeriklerin üretimi, dağıtımı ve kâr dağıtımında şeffaf ve adil bir dağıtım yapısı kurmayı ve herkese değer yaratma konusunda adil fırsatlar sunmayı amaçlayan bir projedir.