MetaMAFIA | Maf Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MetaMAFIA Hızlı Proje Tanıtımı
MetaMAFIA projesi, NFT'lerle ilgilenen kişilerin yeni değer yaratmak ve keşfetmek için bir araya geldiği bir platformdur. MetaMAFIA projesi, sanatçı ve ünlüler bazında çeşitli içeriklerin üretimi, dağıtımı ve kâr dağıtımında şeffaf ve adil bir dağıtım yapısı kurmayı ve herkese değer yaratma konusunda adil fırsatlar sunmayı amaçlayan bir projedir.MetaMAFIA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Maf Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMAF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMAF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000