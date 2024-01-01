LYX | LYX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LYX Hızlı Proje Tanıtımı
ERC20 token standardını yazan ve web3.js'yi geliştiren blok zinciri yenilikçileri Fabian Vogelsteller ve EY'nin Berlin'deki Innovation Lab'i yönetme deneyimine sahip bir yenilik uzmanı olan Marjorie Hernandez tarafından ortaklaşa kurulan LUKSO, yaratıcı endüstri için yeni bir merkeziyetsiz uygulamalar çağına öncülük ediyor.
ETH 2.0'ın teknolojisinden yararlanan LUKSO, benzersiz LUKSO Standart Proposals (LSPs) ve Universal Profile (UP) hesap sistemini sunarak, gelişmiş akıllı sözleşmeler ve kullanıcı merkezli dijital kimlikler aracılığıyla blok zincirinin kullanılabilirliğini ve erişimini artırıyor.LYX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LYX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLYX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLYX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz42,000,000