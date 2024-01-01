LUNR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Lunr, LunarCrush kullanıcılarının ödüllendirildiği bir hizmet tokenidir. Kullanıcılar, LunarCrush'da yaptıkları iş doğrultusunda ödüllendirilirler. LunarCrush, kripto para birimleri için sosyal veriler sağlar. Bu verilere erişim tamamen ücretsizdir. Kullanıcıların abonelik için ödeme yapmalarına, rahatsız edici reklamlara maruz kalmalarına veya verilerin satılmasına gerek kalmadan, ekip teşvik edilecek birçok etkinlik planladı.