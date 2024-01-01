LUNR | LUNR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LUNR Hızlı Proje Tanıtımı
Lunr, LunarCrush kullanıcılarının ödüllendirildiği bir hizmet tokenidir. Kullanıcılar, LunarCrush'da yaptıkları iş doğrultusunda ödüllendirilirler. LunarCrush, kripto para birimleri için sosyal veriler sağlar. Bu verilere erişim tamamen ücretsizdir. Kullanıcıların abonelik için ödeme yapmalarına, rahatsız edici reklamlara maruz kalmalarına veya verilerin satılmasına gerek kalmadan, ekip teşvik edilecek birçok etkinlik planladı.LUNR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LUNR Token MEXC'de
MEXC Borsası, LUNR (LUNR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LUNR
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak LUNR satın almak veya MEXC LUNR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için LUNR tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LUNR vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLUNR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLUNR
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000