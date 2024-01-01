LUNCH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LunchDao, "Buffett's Lunch" için teklif veren DAO özerk bir kuruluştur, aynı zamanda Buffett'i ve arkasındaki geleneksel finans endüstrisini Crypto endüstrisine girmesi için teşvik eder.