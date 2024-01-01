LUNCH | LUNCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LUNCH Hızlı Proje Tanıtımı
LunchDao, "Buffett's Lunch" için teklif veren DAO özerk bir kuruluştur, aynı zamanda Buffett'i ve arkasındaki geleneksel finans endüstrisini Crypto endüstrisine girmesi için teşvik eder.LUNCH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LUNCH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLUNCH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLUNCH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz765,741,953.28