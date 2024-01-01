Terra,Luna Token,Terra Core,Luna Coin | LUNA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Terra,Luna Token,Terra Core,Luna Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Yeni Terra ağı, Terra Classic'i Ethereum'un arkasındaki en büyük 2. akıllı sözleşme blok zinciri yapan derin geliştirici havuzunu ve tutkulu LUNAtic topluluğunu devralacak.Terra,Luna Token,Terra Core,Luna Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LUNA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLUNA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTerra
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000