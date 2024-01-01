LumiShare geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LumiShare, yenilenebilir enerji varlıklarından başlayarak Gerçek Dünya Varlıklarını tokenize etmek ve fraksiyonlara ayırmak için $LUMI tarafından desteklenen bir finansal blok zinciri ekosistemidir. Doğrulanmış yenilenebilir enerji projeleri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan sağlanan finansmana daha fazla erişime sahip olacaktır.