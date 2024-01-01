LumiShare | LUMI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LumiShare Hızlı Proje Tanıtımı
LumiShare, yenilenebilir enerji varlıklarından başlayarak Gerçek Dünya Varlıklarını tokenize etmek ve fraksiyonlara ayırmak için $LUMI tarafından desteklenen bir finansal blok zinciri ekosistemidir. Doğrulanmış yenilenebilir enerji projeleri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan sağlanan finansmana daha fazla erişime sahip olacaktır.LumiShare geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LUMI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLUMI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLUMI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,951,696,555