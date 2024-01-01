LUFFY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"Luffy, 2021 Ağustos ayında yatırımcılar ve hayranlar için bütün bir ekosistem inşa etmek amacıyla kuruldu. Luffy, modernize edilmiş araçlar, gelişmiş DeFi platformları, eğitim, P2E oyunları, meta evren ve dünya standartlarında sanat eserlerinin yanı sıra düşük ücretli anime ve manga sanatçılarına yardımcı olmak için yatırımcılar ve hayranlara, güvenli ve heyecan verici bir alan yaratıyor. Luffy'nin misyonu ""Meme ve anime tokenlerinin lideri olmak"" şeklinde özetlenebilir. Luffy, en güvenli ve köklü blok zinciri olan ""Ethereum ağı"" üzerine inşa edilmiş, yatırımcıların ve hayranların merkezsiyetsiz kalmasına olanak tanıyan, topluluk odaklı bir tokendir. ""Luffy, başlatılmasından bu yana her vaadini tutarlı bir şekilde yerine getirdi. Amacımız, gerçek dünya hizmetlerine sahip güvenilir bir token oluşturmaktır. Sadakatimiz benzersizdir. Çabalarımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz ve güncel yenilikler ortaya çıktıkça yol haritamızı düzenli olarak güncelleyeceğiz."" - Luffy Ekibi"