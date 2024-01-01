Leeds United FT | LUFC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Leeds United FT Hızlı Proje Tanıtımı
Bir $LUFC Fan Tokeni, Leeds United taraftarları için mevcut olan her etkileşim ve katılım fırsatına erişmek için ihtiyacınız olan tek şeydir. $LUFC Fan Tokenleri harcanamaz ve asla tükenmez. $LUFC Fan Tokenlerinizi Leeds United kulübüyle etkileşim kurmak için her kullandığınızda, kulüp ürünleriyle kulüple bağlantılı dijital ve gerçek yaşam deneyimlerini içerebilen ödüllerin kilidini açmaya daha da yaklaşmanıza olanak tanıyan XP ödül puanları kazanırsınız.Leeds United FT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLUFC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLUFC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000