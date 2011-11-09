Litecoin | LTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Litecoin Hızlı Proje Tanıtımı
Litecoin, dünyadaki herkese anında, sıfıra yakın maliyetle ödeme yapılmasını sağlayan eşler arası internet para birimidir. Litecoin, herhangi bir merkezi otorite olmaksızın tamamen merkeziyetsiz açık kaynaklı, küresel bir ödeme ağıdır.Litecoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı萊特幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2011-11-09
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı4.3 USDT
Maksimum Arz84,000,000