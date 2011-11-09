Litecoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Litecoin, dünyadaki herkese anında, sıfıra yakın maliyetle ödeme yapılmasını sağlayan eşler arası internet para birimidir. Litecoin, herhangi bir merkezi otorite olmaksızın tamamen merkeziyetsiz açık kaynaklı, küresel bir ödeme ağıdır.