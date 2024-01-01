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LSDx, tüm LSD'ler için ultra likit bir protokoldür. Likit staking türev (LSD) varlıklarının finansal değerini optimize etmeyi, sınırlı likiditelerini ve çeşitli DeFi protokolleriyle bağlantılarını engelleyen çeşitli finansal senaryoların eksikliğini çözmeyi hedefliyoruz. LSD Token, LSDx'in geliştirilmesi ve yönetimiyle ilgili teklifler ve kararlar üzerinde oy kullanmak için kullanılan platformun yönetim tokenidir.