Lsd coin | Lsd Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Lsd coin Hızlı Proje Tanıtımı
LSDx, tüm LSD'ler için ultra likit bir protokoldür. Likit staking türev (LSD) varlıklarının finansal değerini optimize etmeyi, sınırlı likiditelerini ve çeşitli DeFi protokolleriyle bağlantılarını engelleyen çeşitli finansal senaryoların eksikliğini çözmeyi hedefliyoruz.
LSD Token, LSDx'in geliştirilmesi ve yönetimiyle ilgili teklifler ve kararlar üzerinde oy kullanmak için kullanılan platformun yönetim tokenidir.Lsd coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Lsd Token MEXC'de
MEXC Borsası, Lsd coin (Lsd) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Lsd
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Lsd coin satın almak veya MEXC Lsd ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Lsd coin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Lsd vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLSD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLSD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000