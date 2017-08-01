Loopring | LRC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Loopring Hızlı Proje Tanıtımı
Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.Loopring geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LRC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLRC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı路印科技
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-08-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.053 USDT
Maksimum Arz1,374,513,896