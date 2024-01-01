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Liquity (LQTY), Liquity Protokolü tarafından staking yoluyla elde edilen ücret gelirini yakalayan bir tokendir. Liquity, teminat olarak kullanılan Ether karşılığında %0 faizli kredi çekmenize olanak tanıyan merkeziyetsiz bir borçlanma protokolüdür. Krediler LUSD cinsinden ödenir ve minimum teminat oranının yalnızca %110 olması gerekir.