Liquity | LQTY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Liquity Hızlı Proje Tanıtımı
Liquity (LQTY), Liquity Protokolü tarafından staking yoluyla elde edilen ücret gelirini yakalayan bir tokendir. Liquity, teminat olarak kullanılan Ether karşılığında %0 faizli kredi çekmenize olanak tanıyan merkeziyetsiz bir borçlanma protokolüdür. Krediler LUSD cinsinden ödenir ve minimum teminat oranının yalnızca %110 olması gerekir.Liquity geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LQTY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLQTY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLQTY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000