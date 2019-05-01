Livepeer | LPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Livepeer Hızlı Proje Tanıtımı
Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.Livepeer geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLPT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLPT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-05-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz