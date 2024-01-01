LPP | LPP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LPP Hızlı Proje Tanıtımı
Lampapuy - Solana'nın İlk Topluluk Coinidir. Lampapuy, LPP aracılığıyla mizahı, yaratıcılığı ve sosyal yorumu ifade etmenin yoludur.LPP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LPP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLPP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLPP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000