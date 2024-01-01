LOST | LOST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LOST Hızlı Proje Tanıtımı
Lost Worlds is a 1st of its kind NFT platform experience where NFTs are geographically bound to real world locations for collectors to discover and mint.LOST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LOST Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLOST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLOST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000