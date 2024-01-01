LOOPY | LOOPY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LOOPY Hızlı Proje Tanıtımı
LOOPY, Solana üzerine inşa edilmiş bir meme coindir.LOOPY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LOOPY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLOOPY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLOOPY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000