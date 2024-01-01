LoopNetwork | LOOP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LoopNetwork Hızlı Proje Tanıtımı
LoopNetwork, Ethereum gibi önceki çerçevelerin uyarlanabilirliği ve güvenlik engelleri olmadan akıllı sözleşmeleri destekleyen bir dijital para birimi çerçevesidir. Proje, tarafların, sözleşmenin kapasitesini yürüten sanal makinenin (VM) davranışını belirtmek için kod kullanarak bilinçli sözleşmeler yapmalarına izin verir. LoopNetwork, merkeziyetsizlikten ödün vermeden ve mevcut geliştirici topluluğunu ve ekosistemi kullanmadan uyarlanabilirlik ve kullanım kolaylığı sorunlarını çözmeye çalışır.LoopNetwork geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LOOP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLOOP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLOOP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000