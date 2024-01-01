LOFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LOFI ile zamanınızı değerli kılın. İzleyin, Eğlenin, Hayatınıza ve Yayıncıların hayatına katkı sağlayın! LOFI, canlı yayın izleyicilerinin izleme süreleri için daha önemli ödüller (BUZZ $, LOFI $), en sevdikleri yayıncılara doğrudan bağış yapma yolları ve geliştirmenin eğlenceli yollarını sağlamak için yapay zeka odaklı özelliklerle oluşturulmuş bir İzle ve Kazan sosyal eğlence platformudur. Ayrıca, LOFI Pods NFT ile eğlenceli yollarla kazançlarınızı artırabilirsiniz.