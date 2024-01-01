LOFI | LOFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LOFI Hızlı Proje Tanıtımı
LOFI ile zamanınızı değerli kılın. İzleyin, Eğlenin, Hayatınıza ve Yayıncıların hayatına katkı sağlayın! LOFI, canlı yayın izleyicilerinin izleme süreleri için daha önemli ödüller (BUZZ $, LOFI $), en sevdikleri yayıncılara doğrudan bağış yapma yolları ve geliştirmenin eğlenceli yollarını sağlamak için yapay zeka odaklı özelliklerle oluşturulmuş bir İzle ve Kazan sosyal eğlence platformudur. Ayrıca, LOFI Pods NFT ile eğlenceli yollarla kazançlarınızı artırabilirsiniz.LOFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LOFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLOFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLOFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000