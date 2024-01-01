LandX Finance | LNDX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LandX Finance Hızlı Proje Tanıtımı
LandX, gelecekteki hasattan pay almak için çiftçilere fon sağlar. Tarım arazileri ile güvence altına alınan finansman, yatırımcılara somut varlıklardan sürdürülebilir getiri sunuyor.LandX Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LNDX Token MEXC'de
MEXC Borsası, LandX Finance (LNDX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LNDX
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak LandX Finance satın almak veya MEXC LNDX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için LandX Finance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LNDX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLNDX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLNDX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz80,000,000