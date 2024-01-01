LKI | LKI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LKI Hızlı Proje Tanıtımı
Son teknoloji bir platform olan Link AI, Web3 içerik oluşturmayı yapay zeka odaklı araçlarla dönüştürüyor. İlgi çekici dijital içeriklerin kolayca oluşturulmasını sağlayarak içerik üreticilerini yenilik yapma ve merkeziyetsiz web'de kitlelerle bağlantı kurma konusunda güçlendirir.LKI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LKI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLKI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLKI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz579,000,000,000,000,000