LKI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Son teknoloji bir platform olan Link AI, Web3 içerik oluşturmayı yapay zeka odaklı araçlarla dönüştürüyor. İlgi çekici dijital içeriklerin kolayca oluşturulmasını sağlayarak içerik üreticilerini yenilik yapma ve merkeziyetsiz web'de kitlelerle bağlantı kurma konusunda güçlendirir.