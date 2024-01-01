LitLab Games | LITT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LitLab Games Hızlı Proje Tanıtımı
LitLab Games, e-spor odaklı bir AAA video oyunu yayıncısıdır. Şirket, video oyunu, e-spor ve web3 endüstrisindeki uzmanlar tarafından yönetilmektedir ve önceki girişimlerde başarılar elde etmiştir. Mevcut ekip 30 tam zamanlı üyeden oluşmaktadır.LitLab Games geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLITT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLITT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000