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LitLab Games, e-spor odaklı bir AAA video oyunu yayıncısıdır. Şirket, video oyunu, e-spor ve web3 endüstrisindeki uzmanlar tarafından yönetilmektedir ve önceki girişimlerde başarılar elde etmiştir. Mevcut ekip 30 tam zamanlı üyeden oluşmaktadır.