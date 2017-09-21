Chainlink geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ChainLink'in LINK ağı, herkesin güvenli bir şekilde akıllı sözleşmeler sağlamasına, kritik harici verilere, çevrimdışı ödemelere ve diğer API işlevlerine erişmesine olanak tanıyan ilk merkezi olmayan oracle ağıdır. Veri akışına, yerel ödemeler gibi çevrimdışı hizmetlere veya başka herhangi bir API'ye sahip herhangi bir kullanıcı, LINK belirteçleri karşılığında bunları doğrudan akıllı sözleşmeye sağlayabilir.