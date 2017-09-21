Chainlink | LINK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Chainlink Hızlı Proje Tanıtımı
ChainLink'in LINK ağı, herkesin güvenli bir şekilde akıllı sözleşmeler sağlamasına, kritik harici verilere, çevrimdışı ödemelere ve diğer API işlevlerine erişmesine olanak tanıyan ilk merkezi olmayan oracle ağıdır. Veri akışına, yerel ödemeler gibi çevrimdışı hizmetlere veya başka herhangi bir API'ye sahip herhangi bir kullanıcı, LINK belirteçleri karşılığında bunları doğrudan akıllı sözleşmeye sağlayabilir.Chainlink geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LINK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLINK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-09-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0914 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000