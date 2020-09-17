Linear Finance | LINA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Linear Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Linear Finance, sentetik varlıkları (likidite) uygun maliyetli ve hızlı şekilde oluşturmak, ticaretini yapmak ve yönetmek için zincirler arası uyumlu, merkeziyetsiz sentetik varlık protokolüdür. Bu işlemi, yakın bir Katman-2 çözümü olarak halka açık ve hızlı blok zincirlerinden yararlanarak başarıyoruz. Bu çözüm, mevcut çözümlere kıyasla yalnızca ölçeklenebilirlik ve maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda birleştirilebilirlik sağlar ve DeFi varlıklarının blok zincirleri arasında köprü kurar.Linear Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LINA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLINA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLINA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-09-17
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000