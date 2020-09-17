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Linear Finance | LINA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Linear Finance Hızlı Proje Tanıtımı

Linear Finance, sentetik varlıkları (likidite) uygun maliyetli ve hızlı şekilde oluşturmak, ticaretini yapmak ve yönetmek için zincirler arası uyumlu, merkeziyetsiz sentetik varlık protokolüdür. Bu işlemi, yakın bir Katman-2 çözümü olarak halka açık ve hızlı blok zincirlerinden yararlanarak başarıyoruz. Bu çözüm, mevcut çözümlere kıyasla yalnızca ölçeklenebilirlik ve maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda birleştirilebilirlik sağlar ve DeFi varlıklarının blok zincirleri arasında köprü kurar.
Linear Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LINA Token MEXC'de

MEXC Borsası, Linear Finance (LINA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LINA alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Linear Finance satın almak veya MEXC LINA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Linear Finance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LINA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLINA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLINA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-09-17
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000
LINA Fiyat HesaplayıcıLinear Finance Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
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