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Linear Finance, sentetik varlıkları (likidite) uygun maliyetli ve hızlı şekilde oluşturmak, ticaretini yapmak ve yönetmek için zincirler arası uyumlu, merkeziyetsiz sentetik varlık protokolüdür. Bu işlemi, yakın bir Katman-2 çözümü olarak halka açık ve hızlı blok zincirlerinden yararlanarak başarıyoruz. Bu çözüm, mevcut çözümlere kıyasla yalnızca ölçeklenebilirlik ve maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda birleştirilebilirlik sağlar ve DeFi varlıklarının blok zincirleri arasında köprü kurar.