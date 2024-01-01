LIKE | LIKE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LIKE Hızlı Proje Tanıtımı
Only1 is the first NFT-powered social media built on Solana. Users on the platform can stake $LIKE tokens on individual creators with APY that adjusts according to the creator’s engagement with the fan base. The owner of the Genesis NFT, and the creator will both receive a small split of the staking pools’ reward!LIKE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LIKE Token MEXC'de
MEXC Borsası, LIKE (LIKE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LIKE
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Tokenin İngilizce adıLIKE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLIKE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000