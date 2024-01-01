LIKE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Only1 is the first NFT-powered social media built on Solana. Users on the platform can stake $LIKE tokens on individual creators with APY that adjusts according to the creator’s engagement with the fan base. The owner of the Genesis NFT, and the creator will both receive a small split of the staking pools’ reward!