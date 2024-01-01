LifeCrypto | LIFE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LifeCrypto Hızlı Proje Tanıtımı
LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.LifeCrypto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LIFE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLIFE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLIFE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000