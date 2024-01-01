Logistic Fundamental | LF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Logistic Fundamental Hızlı Proje Tanıtımı
LF (Logistic Fundamental) projesinin küresel dağıtım projesi, aralarında e-ticaret pazarının da bulunduğu mevcut küresel dağıtıma dikkat ediyor ve blok zinciri teknolojisini kullanarak merkeziyetsiz e-ticaret pazarında ve küresel dağıtım pazarında yeni bir çağ açmayı hedefliyor. LF Projesi, Kore'nin mükemmel K-güzellik/gıda/moda ürünlerini küresel tüketicilere tanıtmak için bir bağlantı görevi görerek Kore'nin mükemmelliğini dünyaya tanıtmayı ve sınırsız küresel e-ticaret pazarının merkezi olmayı hedefliyor.Logistic Fundamental geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000