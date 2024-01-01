LENDS | LENDS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LENDS Hızlı Proje Tanıtımı
Lends, borç alma, borç verme, swap, tasarruf ve eşler arası emir defterleri gibi hizmetleri kapsayan hepsi bir arada merkeziyetsiz bir finans platformudur.LENDS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LENDS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLENDS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLENDS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz625,000,000