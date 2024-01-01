LENDS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Lends, borç alma, borç verme, swap, tasarruf ve eşler arası emir defterleri gibi hizmetleri kapsayan hepsi bir arada merkeziyetsiz bir finans platformudur.