LENDEX | LEND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LENDEX Hızlı Proje Tanıtımı
Lendex, merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasında güvenlik, verimlilik ve erişilebilirliğin benzersiz bir karışımını sunan, BNB zincirinde öncü bir merkeziyetsiz borç verme protokolüdür. Platform, BNB zincirinin avantajlarından, özellikle de daha düşük ücretlerinden ve daha yüksek işlem hızlarından yararlanarak optimum bir borç verme ve borç alma deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.LENDEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LEND Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLEND
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLEND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz