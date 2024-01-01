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Lendex, merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasında güvenlik, verimlilik ve erişilebilirliğin benzersiz bir karışımını sunan, BNB zincirinde öncü bir merkeziyetsiz borç verme protokolüdür. Platform, BNB zincirinin avantajlarından, özellikle de daha düşük ücretlerinden ve daha yüksek işlem hızlarından yararlanarak optimum bir borç verme ve borç alma deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.