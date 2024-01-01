LEMN | LEMN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LEMN Hızlı Proje Tanıtımı
$LEMN, Kyung Nam Pharm. CO. şirketinin iştiraki Cryptolemon tarafından piyasaya sürülen bir tokendir. Tüketiciler, kendi NFT derecesine göre satın alarak tokeni ödül olarak kolayca alabilirler. $LEMN, blok zincirine dayalı yenilikçi ve kullanıcı dostu dağıtım B2E (Satın Al Kazan) platformuna sahiptir.LEMN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LEMN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLEMN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLEMN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000