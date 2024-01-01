LEMN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$LEMN, Kyung Nam Pharm. CO. şirketinin iştiraki Cryptolemon tarafından piyasaya sürülen bir tokendir. Tüketiciler, kendi NFT derecesine göre satın alarak tokeni ödül olarak kolayca alabilirler. $LEMN, blok zincirine dayalı yenilikçi ve kullanıcı dostu dağıtım B2E (Satın Al Kazan) platformuna sahiptir.