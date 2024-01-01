Galaxy Memes | LEGO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Galaxy Memes Hızlı Proje Tanıtımı
Uzay görevindeki eğlenceli ve sosyal bir topluluğun parçası olun. Birlikte baskınlar düzenleyecek, istilalar gerçekleştirecek ve galakside durdurulamaz bir güç haline geleceğiz.Galaxy Memes geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLEGO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLEGO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz191,000,000,000