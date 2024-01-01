Lido DAO | LDO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Lido DAO Hızlı Proje Tanıtımı
Lido DAO, Ethereum likit stake hizmeti oluşturan bir topluluktur. Lido, kullanıcıların varlıklarını kilitlemeden veya staking altyapısını sürdürmeden staking ödülleri kazanmalarına olanak tanır. Lido ile Staking, Ethereum 2.0'ın Aşama 0 ile birlikte başlatılmak üzere tasarlanmıştır.Lido DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LDO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLDO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000