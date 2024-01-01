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Lido DAO | LDO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Lido DAO Hızlı Proje Tanıtımı

Lido DAO, Ethereum likit stake hizmeti oluşturan bir topluluktur. Lido, kullanıcıların varlıklarını kilitlemeden veya staking altyapısını sürdürmeden staking ödülleri kazanmalarına olanak tanır. Lido ile Staking, Ethereum 2.0'ın Aşama 0 ile birlikte başlatılmak üzere tasarlanmıştır.
Lido DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LDO Token MEXC'de

MEXC Borsası, Lido DAO (LDO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LDO alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Lido DAO satın almak veya MEXC LDO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Lido DAO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LDO vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLDO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
LDO Fiyat HesaplayıcıLido DAO Satın Alma

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