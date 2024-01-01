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Lido DAO, Ethereum likit stake hizmeti oluşturan bir topluluktur. Lido, kullanıcıların varlıklarını kilitlemeden veya staking altyapısını sürdürmeden staking ödülleri kazanmalarına olanak tanır. Lido ile Staking, Ethereum 2.0'ın Aşama 0 ile birlikte başlatılmak üzere tasarlanmıştır.