Lybra Finance | LBR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Lybra Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Lybra Protokolü, kripto para biriminin değişken dünyasına istikrar getirmek için tasarlanmış, çığır açan, merkeziyetsiz bir protokoldür. LSD (Likit Staking Türevleri) üzerine inşa edilen protokol, gelecekte ek LSD varlıklarını destekleme planları ile başlangıçta birincil bileşenleri olarak Lido Finance tarafından verilen ETH hisse ispatı ve stETH'den yararlanır.Lybra Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıLBR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLBR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000