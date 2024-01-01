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Lybra Finance | LBR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Lybra Finance Hızlı Proje Tanıtımı

Lybra Protokolü, kripto para biriminin değişken dünyasına istikrar getirmek için tasarlanmış, çığır açan, merkeziyetsiz bir protokoldür. LSD (Likit Staking Türevleri) üzerine inşa edilen protokol, gelecekte ek LSD varlıklarını destekleme planları ile başlangıçta birincil bileşenleri olarak Lido Finance tarafından verilen ETH hisse ispatı ve stETH'den yararlanır.
Lybra Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LBR Token MEXC'de

MEXC Borsası, Lybra Finance (LBR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LBR alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Lybra Finance satın almak veya MEXC LBR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Lybra Finance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LBR vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLBR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLBR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
LBR Fiyat HesaplayıcıLybra Finance Satın Alma

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