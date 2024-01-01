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Lybra Protokolü, kripto para biriminin değişken dünyasına istikrar getirmek için tasarlanmış, çığır açan, merkeziyetsiz bir protokoldür. LSD (Likit Staking Türevleri) üzerine inşa edilen protokol, gelecekte ek LSD varlıklarını destekleme planları ile başlangıçta birincil bileşenleri olarak Lido Finance tarafından verilen ETH hisse ispatı ve stETH'den yararlanır.