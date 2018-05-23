Cred | LBA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cred Hızlı Proje Tanıtımı
Libra Credit, eski PayPal yöneticileri Lu Hua ve Dan Schatt tarafından ortaklaşa kurulan blok zinciri tabanlı bir finansal hizmetler platformudur. Proje, dağıtılmış bir küresel kredi platformu ve türev ekosistemi oluşturmak için blok zincir teknolojisini kullanmayı ve küresel kullanıcılara yeni bir şekilde gerçekten verimli ve uygun ipotek kredisi hizmetleri sağlamayı amaçlayan küresel kredi endüstrisinde reform yapmayı taahhüt ediyor.Cred geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LBA Token MEXC'de
MEXC Borsası, Cred (LBA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LBA
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Cred satın almak veya MEXC LBA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Cred tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LBA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLBA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLBA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-05-23
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.1 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000