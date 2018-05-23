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Libra Credit, eski PayPal yöneticileri Lu Hua ve Dan Schatt tarafından ortaklaşa kurulan blok zinciri tabanlı bir finansal hizmetler platformudur. Proje, dağıtılmış bir küresel kredi platformu ve türev ekosistemi oluşturmak için blok zincir teknolojisini kullanmayı ve küresel kullanıcılara yeni bir şekilde gerçekten verimli ve uygun ipotek kredisi hizmetleri sağlamayı amaçlayan küresel kredi endüstrisinde reform yapmayı taahhüt ediyor.