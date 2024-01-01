Lavandos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$LAVE'in arkasındaki fikir, merkeziyetsiz bir token yaratmaktır. DeFi topluluğunun, düşük maliyetli bir değer ölçüsüne sahip merkeziyetsiz ve dağıtık bir kripto para birimi örneğine ihtiyacı vardır. Bu sayede insanların DeFi kullanmayı öğrenmelerini hızlandıracağız. TON - LAVE ağındaki token bunun için mükemmeldir. Bu token, TON blok zincirinde, Web3'te, Telegram botlarında, TON sitelerinde merkeziyetsiz İnternetin tüm alanlarında kullanım için evrensel bir tokendir. $LAVE şu anda gerçekten merkeziyetsiz bir tokendir. Şu anda, toplam arzın %95'i TON blok zincirindeki 22 bin adreslik bir topluluğa aittir.