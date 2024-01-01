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Lavandos | LAVE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Lavandos Hızlı Proje Tanıtımı

$LAVE'in arkasındaki fikir, merkeziyetsiz bir token yaratmaktır. DeFi topluluğunun, düşük maliyetli bir değer ölçüsüne sahip merkeziyetsiz ve dağıtık bir kripto para birimi örneğine ihtiyacı vardır. Bu sayede insanların DeFi kullanmayı öğrenmelerini hızlandıracağız. TON - LAVE ağındaki token bunun için mükemmeldir. Bu token, TON blok zincirinde, Web3'te, Telegram botlarında, TON sitelerinde merkeziyetsiz İnternetin tüm alanlarında kullanım için evrensel bir tokendir. $LAVE şu anda gerçekten merkeziyetsiz bir tokendir. Şu anda, toplam arzın %95'i TON blok zincirindeki 22 bin adreslik bir topluluğa aittir.
Lavandos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

LAVE Token MEXC'de

MEXC Borsası, Lavandos (LAVE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LAVE alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Lavandos satın almak veya MEXC LAVE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Lavandos tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LAVE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLAVE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLAVE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,600,000,000
LAVE Fiyat HesaplayıcıLavandos Satın Alma

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