Lavandos | LAVE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Lavandos Hızlı Proje Tanıtımı
$LAVE'in arkasındaki fikir, merkeziyetsiz bir token yaratmaktır. DeFi topluluğunun, düşük maliyetli bir değer ölçüsüne sahip merkeziyetsiz ve dağıtık bir kripto para birimi örneğine ihtiyacı vardır. Bu sayede insanların DeFi kullanmayı öğrenmelerini hızlandıracağız. TON - LAVE ağındaki token bunun için mükemmeldir. Bu token, TON blok zincirinde, Web3'te, Telegram botlarında, TON sitelerinde merkeziyetsiz İnternetin tüm alanlarında kullanım için evrensel bir tokendir. $LAVE şu anda gerçekten merkeziyetsiz bir tokendir. Şu anda, toplam arzın %95'i TON blok zincirindeki 22 bin adreslik bir topluluğa aittir.Lavandos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LAVE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLAVE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıLAVE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,600,000,000