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Lambda, yüksek hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir blockchain altyapı projesidir. Lambda, faturalandırma, işlemler, şifreleme ve erişim kontrolü için kendi zincirine sahip blok zincirinin veri depolama altyapısıdır. LAMB, düğümleri tüketen bellek ve depolama kaynakları oluşturmak için kullanılabilen Lambda projesinin yerel belirtecidir.