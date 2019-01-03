Lambda | LAMB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Lambda Hızlı Proje Tanıtımı
Lambda, yüksek hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir blockchain altyapı projesidir. Lambda, faturalandırma, işlemler, şifreleme ve erişim kontrolü için kendi zincirine sahip blok zincirinin veri depolama altyapısıdır. LAMB, düğümleri tüketen bellek ve depolama kaynakları oluşturmak için kullanılabilen Lambda projesinin yerel belirtecidir.Lambda geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LAMB Token MEXC'de
MEXC Borsası, Lambda (LAMB) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de LAMB
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Lambda satın almak veya MEXC LAMB ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Lambda tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen LAMB vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıLAMB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLAMB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-01-03
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.01 USDT
Maksimum Arz10,000,000,000