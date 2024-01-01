LayerAI | LAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
LayerAI Hızlı Proje Tanıtımı
LayerAI, Yapay zeka devrimine güç veren ZK Katman-2 blok zinciridir.LayerAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
LAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıLAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıLAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000