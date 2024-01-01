Kwenta geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kwenta, Synthetix protokolünün gücünü kullanarak gerçek dünya ve zincir üstü sentetik varlıklar sunan, Optimism'de yaşayan merkezi olmayan bir türev ticaret platformudur.