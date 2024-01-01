Kwenta | Kwenta Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kwenta Hızlı Proje Tanıtımı
Kwenta, Synthetix protokolünün gücünü kullanarak gerçek dünya ve zincir üstü sentetik varlıklar sunan, Optimism'de yaşayan merkezi olmayan bir türev ticaret platformudur.Kwenta geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Kwenta Token MEXC'de
MEXC Borsası, Kwenta (Kwenta) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Kwenta
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Kwenta satın almak veya MEXC Kwenta ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Kwenta tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Kwenta vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKWENTA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKWENTA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,189,951