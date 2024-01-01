KVERSE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KEEPs Platformu, müzik, film ve dizi türlerinde sanat endüstrisinin tamamını içine alan yeni bir konsept aracılığıyla kültür ve sanat endüstrisine ait bir ekosistem platformu oluşturmayı hedefliyor. KEEPs, çeşitli kültür ve sanat alanlarında kullanıma sunduğu platformla, dünyadaki herkesin katılabileceği ve kültür sanat endüstrisini yönetebileceği bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.