KVERSE | KVERSE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KVERSE Hızlı Proje Tanıtımı
KEEPs Platformu, müzik, film ve dizi türlerinde sanat endüstrisinin tamamını içine alan yeni bir konsept aracılığıyla kültür ve sanat endüstrisine ait bir ekosistem platformu oluşturmayı hedefliyor. KEEPs, çeşitli kültür ve sanat alanlarında kullanıma sunduğu platformla, dünyadaki herkesin katılabileceği ve kültür sanat endüstrisini yönetebileceği bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.KVERSE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KVERSE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKVERSE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKVERSE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000