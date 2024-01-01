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Kunci, NFT Pazarı, Meta evren, Merkeziyetsiz Finans ve perakende girişimini desteklemek için doğan kitlesel benimseme amacıyla yeni nesil blok zinciri inşa ediyor. Kunci, blok zinciri teknolojisini çeşitli endüstriler için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirir. Aynı zamanda, halihazırda 52 oteli yönetiyoruz, ülke çapında 22 bin madencilik tesisini işletiyoruz ve AAA oyunları geliştiriyoruz.