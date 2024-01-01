Kunci Coin | KUNCI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kunci Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Kunci, NFT Pazarı, Meta evren, Merkeziyetsiz Finans ve perakende girişimini desteklemek için doğan kitlesel benimseme amacıyla yeni nesil blok zinciri inşa ediyor. Kunci, blok zinciri teknolojisini çeşitli endüstriler için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirir. Aynı zamanda, halihazırda 52 oteli yönetiyoruz, ülke çapında 22 bin madencilik tesisini işletiyoruz ve AAA oyunları geliştiriyoruz.Kunci Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KUNCI Token MEXC'de
MEXC Borsası, Kunci Coin (KUNCI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KUNCI
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Kunci Coin satın almak veya MEXC KUNCI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Kunci Coin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KUNCI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKUNCI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKUNCI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,999,999,998