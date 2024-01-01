KubeCoin | KUBE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KubeCoin Hızlı Proje Tanıtımı
KubeCoin, Cardano üzerine kurulu seyahat ve eğlence endüstrilerinde devrim yaratan kripto para birimidir. KubeCoin, FlyKube, EatKube, KubePay, NFT Collection, NFT Marketplace ve KubeIn dahil olmak üzere gerçek dünyada uygulanabilirliği olan 7'den fazla projeden oluşan kapsamlı bir ekosistemdir. Kripto para birimlerini gerçek dünyada kabul edilebilir hale getirmek için projelerimizi geliştirmeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam etmeyi amaçlıyoruz.KubeCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KUBE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKUBE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKUBE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz480,000,000