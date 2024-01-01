KubeCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KubeCoin, Cardano üzerine kurulu seyahat ve eğlence endüstrilerinde devrim yaratan kripto para birimidir. KubeCoin, FlyKube, EatKube, KubePay, NFT Collection, NFT Marketplace ve KubeIn dahil olmak üzere gerçek dünyada uygulanabilirliği olan 7'den fazla projeden oluşan kapsamlı bir ekosistemdir. Kripto para birimlerini gerçek dünyada kabul edilebilir hale getirmek için projelerimizi geliştirmeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam etmeyi amaçlıyoruz.