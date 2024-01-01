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KubeCoin | KUBE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

KubeCoin Hızlı Proje Tanıtımı

KubeCoin, Cardano üzerine kurulu seyahat ve eğlence endüstrilerinde devrim yaratan kripto para birimidir. KubeCoin, FlyKube, EatKube, KubePay, NFT Collection, NFT Marketplace ve KubeIn dahil olmak üzere gerçek dünyada uygulanabilirliği olan 7'den fazla projeden oluşan kapsamlı bir ekosistemdir. Kripto para birimlerini gerçek dünyada kabul edilebilir hale getirmek için projelerimizi geliştirmeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam etmeyi amaçlıyoruz.
KubeCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KUBE Token MEXC'de

MEXC Borsası, KubeCoin (KUBE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KUBE alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak KubeCoin satın almak veya MEXC KUBE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için KubeCoin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KUBE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKUBE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKUBE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz480,000,000
KUBE Fiyat HesaplayıcıKubeCoin Satın Alma

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