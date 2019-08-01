Kusama | KSM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kusama Hızlı Proje Tanıtımı
Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment. Kusama geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KSM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKSM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı金絲雀
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-08-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000